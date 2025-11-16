◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）日本代表が韓国代表の足攻めに惑わされ、痛恨の３点目を奪われた。３回に先発の金丸が１死満塁から右前への２点適時打を許し、先取点を奪われた。なおも１死一、三塁で、一塁走者の宋成文がスタート。捕手の岸田が二塁に投げたが、一塁走者がスピードを緩めると、その間に三塁走者の安賢民がスタートを切った。ボールを受けた二塁・石上はホームに