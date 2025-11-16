◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本―韓国（１６日・東京ドーム）先発のマウンドに上がった中日・金丸夢斗投手が３回に先制を許した。２回までは内野安打１本で無失点に抑えたが、３回は２つの四球と二塁打で１死満塁のピンチを迎えると、３番のソン・ソンムンに１２６キロ変化球を右前に運ばれ、走者２人が生還した。