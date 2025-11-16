ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国野球日本代表「侍ジャパン」は16日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に臨んだ。韓国先発の19歳右腕が好投を披露し、ファンからは賛辞が並んだ。韓国の先発マウンドに上がったのはチョン・ウジュだった。2006年11月7日生まれで、19歳になったばかり。身長184センチ、体重88キロの体格から、伸びのある直球を投じた。侍ジャパンを相手