今回は、知人のD子さんにお聞きしたエピソードをご紹介します。ある日帰宅したD子さんは、自宅の前で、衝撃の光景を目にしました。なんと見知らぬカップルが、彼女の家の前でウェディングフォトの無断撮影をしていたのです！ 開き直る非常識夫婦に、毅然と対応したD子さんですが――。 自慢の我が家 私の家は、少し変わった洋館風のデザインをしています。レトロな外観にアイアンの門扉、レンガのアプロӦ