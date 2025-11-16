『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）入場者特典プレゼント第2弾が、22日より配布されることが決定した。7日の公開初日に解禁されたばかりのアニメ第3期「死滅回游 前編」のティザービジュアルを使用したビジュアルボードとなっている。【画像】顔怖い…虎杖を殺しに掛かる乙骨配布される特典ビジュアルボード虎杖の死刑執行を任命された特級術師・乙骨憂太と対峙する虎杖悠仁