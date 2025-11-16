テレビ朝日系「ザワつく！路線バスで寄り道の旅」が１４日放送され、タレント・長嶋一茂が出演した。この日は、女優の菊池桃子、元乃木坂４６で女優の白石麻衣らがゲスト出演。埼玉県の名所を散策した。一茂は、埼玉県営大宮公園野球場を訪れた際に「僕、高校のときに一番最初にデビューした県の大会がこの大宮県営球場。もう今からもう４０年以上も前ですよ」と述懐。「３三振しましたね。高校１年かな。１年の秋とかかな？