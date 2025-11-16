「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）アトム級ムエタイ世界王座決定戦が行われ、吉成名高（２４）＝エイワスポーツジム＝は、ヌンスリン・チョー・ケットウィナー（３０）＝タイ＝に判定３−０で勝利し、初代王者の座に就いた。現在３９連勝中で“神童”と呼ばれる吉成、ＯＮＥで６戦６勝の実力者を相手に、１回から激しい攻防が展開された。４回からジワジワと前に出てプレッシャーをかけていくと、ヌンスリンは左目の上から