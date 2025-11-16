全日空商事は、Aquascutum（アクアスキュータム）とコラボレーションしたANAオリジナルデザインレインコートとマフラーを発売した。撥水機能付きのレインコートはメンズとレディースでそれぞれ異なるデザインを採用し、カラーはベージュとネイビーの2色を展開している。マフラーは男女兼用で2種類のチェック柄を用意している。レインコート（メンズ・ベージュ、17,600円）、レインコート（レディース・ネイビー、15,400円）、ブロ