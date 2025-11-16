ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½MF¥¢¥Ö¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¡¢51Ê¬¤ËÅÄÃæ¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÎÂ­¤¬¸òºø¡£¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÏÃ´²Í¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¬¡¼¥Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ï¡Ö¥¢¥Ö¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÁá´ü¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È