日本代表ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）が１２月５日（日本時間６日）に米ワシントンで行われる北中米Ｗ杯組み合わせ抽選について、１６日に言及した。この日、千葉市内で行われた練習後、取材に応じた久保は「勝てればいいので、どことしたいとかはない。前回ならあったけど、できるだけ勝てそうな相手とやりたい。欲を言えば、あんまり移動距離がないところがいい。ホスト３か国では、どことやりたくない言った