今季限りで現役を引退した阪神・原口文仁氏が１６日、大阪市内で行われたＭＢＳがんキャンペーン「ちゃやまちキャンサーフォーラム２０２５」に登場。昨年８月に乳がんを公表した梅宮アンナらと共演した。１９年１月に大腸がんであることを公表し、手術。昨年１月には目安と言われる５年が経過し、「完治」したことを報告した。がん発覚当時を振り返り「手術した当時は５年先なんて考えられなくて、不安もありました」と語る