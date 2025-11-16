東京・赤坂で16日、40代の女性が男に切りつけられる事件があり、女性は歌手で、ライブハウスの鍵が開くのを待っていたところを襲われたとみられることが分かった。記者リポート：現場は、赤坂駅から約300メートルほどのあちらのオレンジ色のビルの地下1階で、女性が男に切りつけられたということです。16日午前10時半ごろ、港区赤坂にあるビルの地下1階で40代の女性が男に突然、刃物のようなもので左わき腹と右手を切りつけられ、