試食会で提供されたメニュー。左上から時計回りに、ウツボの魚醬塩から揚げ、小田原ウツボのカルパッチョ、ウツボのフライ、ウツボの西京焼き握り「海のギャング」と呼ばれるウツボを人気者にしようと、神奈川県・小田原の漁師や飲食店などが新たな取り組みを始める。見た目がグロテスクなためにあまり食べられてこなかった魚だが、おいしさは漁師の間では折り紙付き。食材として難点であった小骨の処理方法を考案し、飲食