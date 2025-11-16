山梨学院戦の9回、菰田の暴投で九州国際大付・吉田（手前右）がサヨナラの生還＝神宮明治神宮野球大会第3日は16日、神宮球場で準々決勝が行われ、高校の部は九州国際大付（九州）と英明（四国）が準決勝に勝ち進んだ。大学の部は2連覇を狙う青学大（東都）と立命大（関西2）が4強入り。九州国際大付は九回に2点を奪い、6―5で山梨学院（関東）に逆転サヨナラ勝ちした。英明は2―1で北照（北海道）を下した。青学大は中西が仏