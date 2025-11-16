◇侍ジャパンシリーズ2025 韓国-日本(16日、東京ドーム)韓国代表との2戦目に臨んでいる野球日本代表・侍ジャパン。この試合で「3番・センター」でのスタメン起用となっている阪神・森下翔太選手に、ヒヤリとする場面が生まれました。これは両チーム無得点で迎えた2回裏。韓国のムン・ボギョン選手が左中間方向に打球を放ち、森下選手が打球を追います。合図を出しながら捕球に入るも、ともにボールを追っていたレフト・西川史礁選