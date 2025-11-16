実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者が、名誉毀損（きそん）の疑いで兵庫県警に逮捕された件について言及する場面があった。視聴者から「立花さんの逮捕は妥当ですか?」と質問されると、ひろゆき氏は「はい、妥当だと思います」と即答。「これは前にも言ったと思うんですけど。立花さんはドバイに旅行に行っていて、ドバイ