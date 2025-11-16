タレントの梅宮アンナが１６日、大阪市内で行われたＭＢＳがんキャンペーン「ちゃやまちキャンサーフォーラム２０２５」に登場。夫でアートディレクターの世継恭規さんも客席で見守る中、ピンクブロンドのウィッグを着用しステージへ上がった。昨年８月に乳がんを公表し、１１月には右胸全摘手術を受けた梅宮。その際、胸の再建手術をしないことを選択し、現在も「考えていない」と考えを明かす。その理由を「胸のボリューム