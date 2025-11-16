MLB（メジャーリーグベースボール）の公式インスタグラムが2025年11月10日、大谷翔平選手と愛犬のデコピンがランニングする動画を公開した。ドジャースタジアムでの幸せな練習風景動画内では、ドジャースタジアムの外野フェンス沿いで、大谷選手と一緒にデコピンがランニングする姿を公開。投稿には「Shohei Ohtani and Decoy already started their offseason training」（編訳：ショウヘイ・オオタニとデコイはすでにオフシーズ