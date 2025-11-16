◆天皇杯▽準決勝町田２―０ＦＣ東京（１６日・国立競技場）Ｊ１町田はＦＣ東京に２―０で勝利し、初の天皇杯決勝進出を決めた。今季、町田を牽引（けんいん）するアタッカーが試合を決定づけるゴールをアシストした。１―０の延長後半４分、ＦＷ相馬勇紀はエリア左で左に切り返し相手を振り切ると、ゴール前のＦＷオセフンにパスを送り、追加点につなげた。「ずっと密着されていたが、１点入ったことでオープンになり、一