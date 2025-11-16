2025年10月18日、文京学院大学にて開催されたトークイベント「映画×経営学：スクリーンの裏側に潜むヒットの数式」では、脚本家、映画プロデューサーと経営学者が登壇し、脚本、プロデュース、経営学それぞれの視点から、ヒット映画が生まれる現場の構造が語られた。＜登壇者（登壇順・左から）＞・吉田尚記アナウンサー（ニッポン放送）※司会・藤田邦彦教授（文京学院大学 経営学部長）・公野勉教授（文京学院大学 経営学部）・