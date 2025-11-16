◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第2戦日本―韓国（2025年11月16日東京D）「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」が16日に行われ、韓国代表は野球日本代表「侍ジャパン」と対戦。韓国の先発投手が話題となった。先発のチョンは、150キロを超える直球を主体に、度胸良くストライクゾーンで勝負し、3回を無安打無失点投球。1四球で先発投手の役割を果たした。初回には2番・野村勇、3番・森下を空振り三振にしとめるなど、