◇大相撲九州場所8日目（2025年11月16日福岡国際センター）平幕・錦富士が平幕・佐田の海を押し出し、6勝目を挙げた。立ち合いから突いて回り込むことも許さず、突き切った。東前頭15枚目で、幕内は東前頭18枚目まである。再入幕で142年続く青森県出身幕内力士の記録を守り、残り7日間を全敗しても幕内残留を濃厚とした。「きょうは一番いい内容だった。（残留は）最低限。先場所よりノビノビやれている」。9勝以上を求め