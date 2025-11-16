タレントのミッツ・マングローブ（50）が16日までに自身のインスタグラムを更新。珍しい制服姿を披露した。ミッツは「横浜市緑区で一日消防署長の大役を仰せ使いました。地元」とつづり、帽子を斜めに被った写真を投稿。「管轄内でいちばん大きな帽子にも勝ちました。私の鉢」とサイズがなかったと説明した。フォロワーからは「制服もとてもお似合いで素敵です！」「似合う素敵」「さすがの着こなし」「背が高いから制服似