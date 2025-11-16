中華料理によく使われるキクラゲ、実は意外な場所で作られているんです！高安奈緒子 気象予報士「おー！私の大好きなキクラゲがたくさんあります！実はこの場所は…、新聞の印刷工場なんです！」その工場で作られているキクラゲがいま注目されているんです。そのワケを聞いてみました。毎日新聞首都圏センター川口工場多久幸男印刷部長「デジタルの普及により、新聞の発行部数が減っています。それと機械の性能が上がり、空