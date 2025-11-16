サカナクションの山口一郎が、2026年3月に両国国技館でソロイベント『山口一郎の遭遇』を開催する。 （関連：サカナクション 山口一郎、話題の配信活動で見せる人間性うつ病と共に生きる“新しい自分”） 山口はバンド活動と並行して、うつ病のリハビリとして始めたYouTubeチャンネルでのトークや歌唱配信など、“個”としてのドキュメンタリーを継続的に発信してきた。本公演は、YouTubeでの活動3周年を迎え