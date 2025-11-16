アトランタ・ホークスは、司令塔トレイ・ヤングをヒザの負傷のため8試合連続で欠く中、その期間を6勝2敗と大きく勝ち越すことに成功している。 11月14日（現地時間13日、日付は以下同）に敵地デルタ・センターで行なわれたユタ・ジャズ戦を132－122で制し、ホークスは今シーズン最長の4連勝を飾り、16日を終えた時点でイースタン・カンファレンス5位の8勝5敗を残している。 ジャ