株式会社バッドニュース内の謎解きブランド・ナゾトキアドベンチャーと株式会社日本旅行がコラボレーションし、日本有数の温泉地である北海道・登別温泉街を舞台にした街歩き謎解きゲーム「のんちゃんと巡る 登別極楽温泉謎解き散歩」を企画・制作した。【写真】多彩な泉質を持つ登別温泉で謎解きゲームを楽しもう登別極楽温泉謎解き散歩本企画は、株式会社日本旅行の創業120周年を記念した企画商品。謎解きファン