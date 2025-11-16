（彰化中央社）内政部消防署（消防庁）の職員や中部・彰化県消防局の救急隊員などが12日から19日にかけ、福岡県を訪問している。北九州市消防局との技術交流などを通じ、救急救命分野における台湾と日本の交流深化を狙う。彰化県が15日に発表した報道資料によれば、今年4月に同県内で開かれたセミナーに、北九州市消防局や同市内にある救急振興財団救急救命九州研修所の担当者が講師として参加。これを縁に、今回の訪問団が組まれ