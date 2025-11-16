9月下旬、新宿ベース基地。「トリニ谷男が大きくなってる！」それは、番組が始まって30年、初めての挑戦となる、チョコレートの原料・カカオ。その主要産地は、ガーナやエクアドルなど、はるか南国の赤道付近。国産のカカオはわずか0.00002%。この奇跡のカカオを大都会新宿でも作りたい！そこで、日本で数人しか作っていないうちの一人、宮崎のカカオ農家・Mrカカオこと大田原さんから頂き、8月下旬に植えた2種類の苗、トリニタリ