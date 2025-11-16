日本代表MF の田中碧が11月16日、囲み取材に応じ、ガーナ選手の負傷について語った。日本代表が２−０の快勝を飾った14日のガーナ戦の52分、田中がシュートをしようとした際に、阻止しようとして足を出してきたガーナのMFフランシス・アブを蹴ってしまう形となり、ファウルを取られた。負傷したフランシスは治療を受けた後、担架に乗って退場。田中は悲痛な表情を浮かべ、交代後には相手監督に謝罪した。16日の囲み取材で