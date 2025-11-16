2025年11月16日に国立競技場で開催された天皇杯決勝で、FC町田ゼルビアがFC東京に２−０と勝利。延長戦までもつれた死闘の後、町田の黒田監督は喜びと興奮を織り交ぜたような声で次のように試合を振り返った。「前回の敗戦（11月９日にリーグ戦で０−１と黒星）で悔しい思いをして、同じ相手に同じピッチで２回連続負けることはこれ以上の屈辱はないと、それが選手たちの心を動かしました。難しいゲームになること、１点を争うシ