現地11月15日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのラウンド32で廣山望監督が率いるU-17日本代表が南アフリカ代表と対戦。３−０で完勝して16強入りを果たした。前半をスコアレスで終えたなか、48分に日本が均衡を破る。ゴール前の混戦から浅田大翔が右足でねじ込んだ。さらに59分には途中出場の吉田湊海が加点すると72分にも藤井翔大がヘディングシュートを決めて、リードを広げた。この結果を受けて、南アフリカ