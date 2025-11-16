中国メディアの21世紀経済報道は15日、中国について「訪日旅行が急に冷え込む、国内の多くの航空会社が無料キャンセルに対応」とする記事を掲載した。記事はまず、中国の外交部と在日大使館・領事館が14日夜に日本への渡航を控えるよう国民に注意喚起したことを受け、中国国際航空、中国南方航空、中国東方航空の大手3社のほか深セン航空やアモイ航空などが12月31日までのフライトを対象に日本向け航空券のキャンセルに無料で対応