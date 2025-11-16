任期満了に伴う熊本県産山村の村長選挙は、元副村長の井雄一郎（い･ゆういちろう）さん（62）が、新人同士の一騎打ちを制し、初当選を果たしました。 産山村長選挙はきょう（11月16日）投開票され、無所属の新人2人が争った結果、今年（2025年）9月まで副村長を務めていた井雄一郎さん（62）が初当選しました。 井さんは農林畜産業の所得拡大や担い手の確保、観光業のブランド化など、現在の市原正文（いちはら･まさふみ）村長（