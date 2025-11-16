◇ONE173（2025年11月16日東京・有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が16日に「ONE173」を有明アリーナで開催。ONEアトム級初代王座決定戦で“ムエタイ界のPFP”吉成名高（エイワスポーツジム）がヌンスリン・チョー・ケットウィナー（タイ）に判定勝利。驚異の40連勝で念願だったONEのベルトを獲得した。入場では3月の日本大会と同じく人気ゲーム「ドラゴンクエスト」のテーマ曲で入場