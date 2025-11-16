指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ・＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）が１５、１６日の２日間、愛知・ＩＧアリーナで８周年ツアー愛知公演を開催。２日目のアンコールでは、来年４月１８、１９日の２日間、神奈川・横浜スタジアムで８周年ツアーファイナル公演を行うことを発表した。今年２月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計９０００万回再生を突破し、さらにＴｉｋＴｏｋでの総再生回数で