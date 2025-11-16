きょう（11月16日）夕方、熊本市で軽乗用車が自転車と衝突し、50代の女性が意識不明の重体です。 きょう午後4時10分ごろ、熊本市中央区琴平（ことひら）で、「軽乗用車と自転車の交通事故で女性が呼びかけに応答しない」と、軽乗用車を運転していた30代の男性から119番通報がありました。 この事故で自転車に乗っていた50代の女性が意識不明の重体です。 警察によりますと、現場は信号機のない市道の交差点で、軽乗用車は琴平本