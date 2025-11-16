大相撲九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が幕内玉鷲（４１＝片男波）に辛勝。幕内で唯一の全勝を守った。土俵際まで押し込まれて相手の右ノド輪にのけぞる場面もあったが、最後は左足１本を俵に残しながらはたき込み。勝ち星を拾った。取組後の支度部屋では「また明日、集中して頑張ります」。全勝で中日折り返しにも「気にしてないです。一日一番、集中して」と気持ちを引き締めた