プロボディボーダーで、インフルエンサー・タレントとしても活躍する白波瀬海来（しらはせ・かいら＝28）がこのほど、デジタルフォトエッセイ「Kai-La～海からの贈り物～」（Water社）を11月21日に発売することを発表した。 【写真】小麦色に焼けた肌と笑顔がまぶしい！先行カット 白波瀬は2015年に公開された映画「セシウムと少女」や17年の映画「写真甲子園 0.5秒の夏」などで女優として活