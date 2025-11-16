◆大相撲▽九州場所８日目（１６日・福岡国際センター）西十両４枚目・朝乃山（高砂）が６連勝で６勝２敗となった。同筆頭の藤青雲（藤島）を立ち合いで右をのぞかせ、圧力をかけそのまま寄り切った。「相手を正面において攻められた。昔の（いいときの）自分みたいな感じだった。まだこんな相撲が取れるのかと思った」と手応えを口にした。７日目は４８６日ぶりの幕内の土俵で白星。この日は十両最後の取組。元大関は「久し