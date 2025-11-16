秋篠宮家の次女・佳子さまは、「少年の主張全国大会」に出席されました。16日午後、佳子さまは、東京・渋谷区で開催された「少年の主張全国大会」に出席し、会場に集まった人たちから大きな拍手で迎えられました。この大会は、全国から選ばれた12人の中学生が日常生活の中で感じた思いや考えなどを発表するものです。男子中学生の発表「誰かを励ますことで自分自身も救われることを実感しました」佳子さまが出席するのは10回目で、