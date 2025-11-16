＜大相撲十一月場所＞◇中日◇16日◇福岡・福岡国際センター【映像】“美脚”がすごい19歳のロン毛力士（全身）身長186センチ、力士の中では珍しく長身・細身の19歳力士が土俵に登場。まだ髷が結えないため、髪の毛はオールバックにまとめられているが、襟足はくるくるっとなっていて、雰囲気たっぷり。その“美脚”スタイルが映し出されると「ロン毛の力士きた」「まじイケメン」「スタイルすご」など驚きの声が相次いだ。ま