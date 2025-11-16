½©¤ÎºÇ¶¯½÷²¦·èÄêÀï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¦G?¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Û¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥ì¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Î´°¾¡¡£µîÇ¯5Ãå¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎG?À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£12·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ­ÇÏµ­Ç°¤Ë½ÐÁö¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ëÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤ÎJRA¡¦G?½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤Ï¡¢30ÅÙÌÜ¤ÎµþÅÔG?Ä©Àï¤Ç¤Ä¤¤¤Ëµ´Ìç¤òÆÍÇË¡£¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç