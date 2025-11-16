◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１６日、京都競馬場イギリスから来日したクイーンアンＳの覇者ドックランズ（牡５歳、Ｈ・ユースタス厩舎、父マッサート）は１１月１５日９時４８分に競馬学校の国際厩舎を退厩し、同日２０時４４分に京都競馬場に入厩した。一夜明けた１６日は厩舎周りの引き運動で調整。ローラ・パイク助手は「すぐに落ち着いて、この競馬場の環境にも慣れまし