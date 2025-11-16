◇大相撲九州場所8日目○大の里（はたき込み）玉鷲●（2025年11月16日福岡国際センター）危ない相撲でも負けないのが大の里の強さ。立ち合いは右を差しにいった。馬力のある玉鷲に押し込まれ、喉輪で上体を起こされた。そこから相手の腕をふりほどいて、いなしながら左に回り込んだ。最後ははたき込みで勝負を決めた。勝因は、差した右で下手を引いていたことだ。左からのおっつけが利かず、押し込まれたものの、まわ