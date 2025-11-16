お笑いコンビ「アインシュタイン」稲田直樹（40）が15日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。SNS乗っ取り騒動について改めて語った。稲田のインスタグラムアカウントを巡っては、昨年女性ファンに対して、番組の企画と称してプライベートな情報や性的な画像を不適切に要求したという疑惑がネット上で浮上。稲田は「すっごい変な事に巻き込まれました。全く身に覚えがないし、企画を装