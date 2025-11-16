日韓議員連盟と韓日議員連盟の合同総会の開会式で記念撮影する参加者ら＝16日、ソウル（共同）【ソウル共同】日韓議員連盟と韓日議員連盟が16日、2年ぶりとなる合同総会をソウルで開き、政治、経済などあらゆる分野での協力強化を確認する共同声明を採択した。戦時中に朝鮮人が多数死亡した山口県宇部市の海底炭鉱「長生炭鉱」から見つかった人骨のDNAデータを共有し、身元確認に向けて両国の国会が積極的に取り組むことも盛り込