2020年の熊本豪雨で流出した人吉市の「天狗橋」が復旧し、完成式と渡り初めが行われました。天狗橋は人吉市の球磨川にかかる歩行者専用の橋で、2020年の熊本豪雨で橋桁が流出するなど大きな被害を受け、復旧工事が行われていました。完成式には金子恭之国土交通大臣らが訪れ、橋の復旧を祝いました。天狗橋はアニメ「夏目友人帳」にたびたび登場することでも知られていて、渡り初めにはキャラクターのぬいぐるみを持ったファ