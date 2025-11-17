実写版「ONE PIECE」シーズン3のポートガス・D・エース役として、「コブラ会」『ブルービートル』のショロ・マリデュエニャの起用がついに発表された。かねてからエース役候補としていたショロは、そのルックスはもちろん、もともと「ONE PIECE」ファンである点でも理想的なキャスティングだ。 ショロは以前から、日本のアニメの大ファンであることを公言している。「コブラ会」の共演者ジェ