2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、180cmの高身長と甘いマスクで魅了するHYUNJAEが登場。“最新のHYUNJAE”をアップデートしてお届けします。甘いマスクと無邪気さで虜にする・HYUNJAECheck! HYUNJAE（ヒョンジェ）生年月日：1997年9月13日血液型：B型ポジション：リードボーカル、リードダンサー180cmの高身長と甘いマスクが魅力のHYUNJAE。爽やか